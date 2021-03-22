Украинский певец вакцинировался от COVID-19. Фанаты в шоке: "Братан, ну ты смертник"

Недавно певица Руслана рассказала о самочувствии после вакцинации от COVID-19, а сегодня стало известно, что украинский певец Ivan NAVI тоже вакцинировался от вируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото из лаборатории.

Иван признался, что долго изучал эту тему перед тем, как решиться на прививку.

"Читал много комментариев по поводу вакцинации Astra Zeneca и до конца не решался сделать этот шаг, но сегодня появилась такая возможность, поэтому, долго не думая, принял решение вакцинироваться. Интересно, как мой организм воспримет ее. Ваши мысли и взгляды по этому поводу? Будете прививаться?" – поинтересовался Иван у поклонников.

IVAN NAVI / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial Реклама

В комментариях многие неоднозначно отреагировали на такую новость. Кто-то поддержал артиста, а те, кто боится вакцинироваться, наоборот выразили свои опасения. Вот что написали подписчики Ивана:

"Братан, ну ты смертник. От чего ты вакцинировался? От раздутого коронавируса? Ты молодой и твой организм умнее, чем ты думаешь, и может справиться с обычным вирусом".

"Как можно колоть то, что не проверено годами? Это же просто шутка над собой".

"Пошла пропаганда от звезд".

"Молодец! Побольше бы таких сознательных украинцев!"

"Ты для меня герой. Нормально, даже не против прививаться!"

"Прекрасный певец был... Шучу, надеемся, что все будет хорошо".

Скриншот: instagram.com/ivan_naviofficial

Ранее Алена Винницкая, Владимир Остапчук, Камалия и другие украинские знаменитости признались, будут ли вакцинироваться от коронавируса.