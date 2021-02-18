10 бесценных правил жизни от звезды "Иронии судьбы" и "Служебного романа" Андрея Мягкова

Сегодня умер известный советский актер Андрей Мягков. Звезда фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман" редко давал интервью, не посещал никаких мероприятий и в кино не снимался. Предлагаем вспомнить десять ярких высказываний звезды советского кино о жизни, современном искусстве и том самом фильме, который многие смотрят 31 декабря.

Пошлость — это когда с пафосом об очевидном.

Нет секрета крепкого брака. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все, больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда.

Андрей Мягков / Фото: Скриншот из видео

Искусство должно быть легким, веселым, доставлять наслаждение, радость, а если обязательны жертвы — нет, не искусство это: я так считаю...

У меня ко всему в жизни такое отношение: все, что "пере" — все плохо. Когда в картах перебор в очко, когда играют, — это плохо. Когда перебор в чувствах. Во всем в нашей жизни перебор, это плохо. Мне кажется, с "Иронией судьбы" случился перебор. Я перестал любить этот фильм и не очень понимаю зрителей, которые смотрят это по двадцать раз.

Не посещаю тусовки. Никакого принципа нет, просто противно. Не люблю этого... Понимаете, когда кичатся украденными деньгами или когда в нищей стране хвастают, может быть, даже праведно заработанными – по-моему, это неприлично, и зачем же я буду в этом участвовать?

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Андрей Мягков / Фото: Instagram

У меня в жизни все странно получается, приходит с большим опозданием. Это касается и театра, и живописи.

То, что показывают сейчас – это не фильмы. Это оглупление зрителя и инъекция безвкусия.

В искусстве никто никогда не дает ответов. А если дает, то это плохое искусство.

Мне интересны судьба, жизненный настрой определенного поколения людей, которые сейчас не очень себя находят. И у "Ретро" в этом смысле прямое попадание.

Последние съемки у меня три-четыре года назад были... Приглашают стрелять, убивать, насиловать, красть – примитив омерзительный!

Ранее мы рассказывали, что умер Василий Лановой.