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Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

18 февраля, 09:36

Анна Пономаренко

Актер скончался от сердечной недостаточности

Умер знаменитый советский и российский актер театра и кино, звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром" Андрей Мягков, сообщает Telegram-канал Mash. Актеру было 82 года.

По предварительным данным, актер скончался от сердечной недостаточности. Андрей Васильевич умер до приезда врачей. Его нашла дома супруга Анастасия Вознесенская.

Андрей Мягков / Фото: Скриншот из видео

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Андрей Васильевич Мягков родился в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) в 1938 году. В 1965-м он окончил Школу-студию МХАТ, после чего поступил в театр "Современник". В 1977 году актер перешел в Московский художественный театр имени Чехова.

Мягков приобрел популярность благодаря ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс".

Напомним, умерла актриса из "Звездных войн". Она боролась с редким заболеванием. Мы также сообщали, что умер знаменитый фотограф, снимавший Мадонну и Синди Кроуфорд.

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