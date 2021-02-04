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Умер участник шоу "Україна має талант"

4 февраля, 17:10

Элина Пелешенко

У него был рак

Умер финалист седьмого сезона шоу "Україна має талант" цимбалист Петр Сказкив. Об этом сообщила Наталия Кульчицкая в Facebook.

"Карпаты грустят. Остановилось сердце нашего цимбалиста. Вечная тебе память, Петенька", – написала она.

Петр Сказкив / Фото: Скриншот из YouTube

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Музыканту было 33 года. В декабре прошлого года Петр сообщил, что у него диагностировали рак легких и обратился за помощью к неравнодушным.

В "Україна має талант" Петр принимал участие в 2015 году. Тогда он дошел до финала.

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды сериала "Молодежка". Причиной смерти Юрия Лахина стали осложнения, вызванные COVID-19.

Ранее Настя Каменских сообщила о смерти отца. Также недавно скончался украинский дизайнер Сергей Ермаков.

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