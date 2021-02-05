Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

Известный российский актер Виталий Альшанский был найден в своей квартире без сознания 4 февраля. По прибытию скорая констатировала смерть звезды. Ему было 52 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что вечером накануне смерти к Виталию пришла в гости знакомая. Однако ей никто не открывал, а дверь была заперта изнутри. Когда дверь вскрыли, то обнаружили актера, лежащим без сознания на диване.

На данный момент полиция проводит проверку инцидента. По словам знакомой Виталия Альшанского, у него были проблемы с давлением, но накануне он чувствовал себя нормально. Поэтому точная причина смерти пока неизвестна.

"Бригада" (2002) / Фото: kino-teatr.ru Реклама

Виталий Альшанский прославился благодаря ролям в фильмах и сериалах "Бригада", "Майор Гром", "Полицейский с Рублевки". Он также выступал режиссером сериала "Молодежка".

Сегодня также стало известно о смерти актрисы из "Звездных войн".