Умерла двоюродная сестра королевы Елизаветы II

2021 год у королевы Елизаветы II начался с потерь. У нее умерла двоюродная сестра леди Мэри Колман. Ей было 88 лет. Об это сообщает Hello.
Мэри (в девичестве Боуз-Лайон) была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI – капитан Майкл Боуз-Лайон.
В 19 лет леди Мэри вышла замуж за бизнесмена Тимоти Колмана. У пары было пятеро детей — сыновья Джеймс и Мэттью, дочери Сабрина, Эмма и Сара, десять внуков и 16 правнуков.
По приглашению королевы леди Мэри вместе с мужем присутствовали на семейных мероприятиях. Также двоюродная сестра Елизаветы II занималась благотворительностью.
Напомним, недавно в Сети появилось фото, на котором Елизавете II три года.
Ранее мы рассказывали, что праздник в честь 100-летия принца Филиппа может не состояться.
Новости на эту же тему:Королевская семья в напряжении: сестра Меган Маркл выпустила книгу мемуаров Наряд Кейт Миддлтон стоимостью 199 долларов признан самым популярным Букингемский дворец опубликовал раритетное фото. На нем Елизавете II всего три года Внучка Елизаветы II показала округлившийся животик