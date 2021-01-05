Умерла двоюродная сестра королевы Елизаветы II

2021 год у королевы Елизаветы II начался с потерь. У нее умерла двоюродная сестра леди Мэри Колман. Ей было 88 лет. Об это сообщает Hello.

Мэри (в девичестве Боуз-Лайон) была племянницей королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отцом Мэри был один из четырех братьев супруги короля Георга VI – капитан Майкл Боуз-Лайон.

Мэри Колман с принцом Чарльзом / Фото: hellomagazine

В 19 лет леди Мэри вышла замуж за бизнесмена Тимоти Колмана. У пары было пятеро детей — сыновья Джеймс и Мэттью, дочери Сабрина, Эмма и Сара, десять внуков и 16 правнуков.

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По приглашению королевы леди Мэри вместе с мужем присутствовали на семейных мероприятиях. Также двоюродная сестра Елизаветы II занималась благотворительностью.

Напомним, недавно в Сети появилось фото, на котором Елизавете II три года.

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