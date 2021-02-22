Умерла радистка Кэт из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни

Умерла актриса Екатерина Градова. Звезде фильмов "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя" было 74 года. О ее смерти сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина, не оглашая причину.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора Георгия Градова и актрисы Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и школе-студии МХАТ.

Екатерина Градова в фильме "Семнадцать мгновений весны" / Фото: Скриншот из видео

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Градова была замужем за Андреем Мироновым, которому родила дочь Марию. Она также стала актрисой кино и театра.

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Екатерина Градова стала известной после выхода на экраны фильма "Семнадцать мгновений весны", где сыграла радистку Кэт. В картине "Место встречи изменить нельзя" она исполнила роль мошенницы Светланы Волокушиной.

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