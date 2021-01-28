Версія українською
$ 28,17
34,12

Умерла легендарная актриса Клорис Личмен

28 января, 02:54

Юлия Ляхова

Актрисе было 94 года

На 94-м году ушла из жизни знаменитая американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус" Клорис Личмен.

Об этом сообщает NBC News.

Актриса умерла в своем доме в городе Энсинитас (штат калифорния, США). Смерть наступила по естественным причинам.

Реклама

Клорис Личмен снялась в более чем 50 фильмах, за что получила множество наград: премия "Оскар", девять премий "Эмми", BAFTA, а также "Золотой глобус".

Зрителю она стала известной благодаря таким фильмам, как "Плохой Санта", "Очень страшное кино-4", "Шафер напрокат", "Комик" и "Дорогой доктор".

Ранее сообщалось, что исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса.

Новости на эту же тему:
США смерть актриса

Реклама

Новости партнеров

Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Родные жертв ДТП с Зайцевой призвали выполнить волю президента
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук