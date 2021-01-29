Умерла знаменитая актриса Сисели Тайсон

Ей было 96 лет

На 97-м году жизни умерла знаменитая американская актриса Сисели Тайсон.

Об этом сообщили представители актрисы, передает AP.

"С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила об ее уходе сегодня днем", – говорится в сообщении.

Причина ее смерти пока не уточняется.

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Сисели Тайсон за свою карьеру была 11 раз номинирована на премию "Эмми". Три раза она выигрывала статуэтки. В 1997 году Тайсон была удостоена именной звезды на Голливудской аллее славы.

Последние роли у нее были в таких фильмах: "Урок перед смертью" (1999), "Относительно незнакомый" (2009) и "Поездка в Баунтифул" (2014).

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