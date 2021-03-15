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Уникальные Пурпурные острова в Южной Корее: почему там все фиолетовое

15 марта, 12:22

Анна Ковпак

Местные жители носят фиолетовую одежду

Пурпурные острова в Южной Корее – уникальный туристический объект создали жители одной из провинций на юго-западе страны. Два острова полностью окрашенные в фиолетовый. Почему жители выбрали именно фиолетовый цвет – далее в материале. К слову, Китай сдает в аренду необитаемые острова – всего 535 долларов за гектар в год.

Видео: Сегодня

Два острова в Южной Корее полностью окрашенные в фиолетовый цвет – крыши домов, заборы, мосты и улицы. А местные жители носят фиолетовую одежду. Этот цвет выбрали не случайно, ведь цветочный символ региона – фиолетовый китайский колокольчик.

Острова ежедневно посещают туристы. Тем, кто придерживается цветовой гаммы, вход бесплатный.

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Уникальные пурпурные острова в Южной Корее / Фото: скриншот

По словам местной жительницы Джун Сун Шим, она всегда носит фиолетовый одежда – даже носки и белье такого цвета. А когда путешествует в другие города, люди сразу видят, что она живет на Пурпурных островах.

Ранее мы сообщали, какой спецпаспорт позволит путешествовать по Европе в 2021 году.

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Источник: Сегодня

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