Уже на месте: как звезды готовятся к инаугурации Джо Байдена

Уже совсем скоро состоится инаугурация Джо Байден. Несмотря на скромное празднование, мероприятие посетят много звезд. Сегодня.LifeStyle рассказывают, как Леди Гага, Дженнифер Лопес и Кэти Перри готовятся к инаугурации.
Леди Гага еще вчера прибыла в Вашингтон. Певица исполнит гимн США. Артистка призналась, что для нее это очень важное событие.
Дженнифер Лопес также выступит на инаугурации Джо Байдена. Что это будет за номер, не сообщается. А пока певица поделилась фото своей команды.
Порадует своим выступлением и молодая мама Кэти Перри. Певица опубликовала фото своих микрофонов. Особое внимание привлекает микрофон с патриотичной расцветкой. Отмечается, что Кэти Перри выступит вместе с Джоном Леджендом и Деми Ловато.
Напомним, что во время 90-минутной программы под названием Celebrating America еще появятся Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови и Деми Ловато
Ранее мы рассказывали, что Джилл Байден показала стильный лук перед инаугурацией.