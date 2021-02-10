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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 февраля

10 февраля, 09:01

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 10 февраля.

В основе дня уединение, и концентрация внимания. Среди главных плюсов дня внутреннее чутье и знаки судьбы. При этом минусы дня несут ссоры, расставания и клевету.

В решении рабочих дел – не стоит планировать крупные траты.

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Красота и здоровье: удачными будут процедуры на уменьшение веса, полезное питание, массаж и дыхательная гимнастика. Но уязвимы будут бронхи и легкие.

А еще самое время задуматься о сюрпризе ко Дню влюбленных. Специально к празднику 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День святого Валентина необычно и интересно.

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нумеролог Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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