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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 марта

10 марта, 07:56

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 10 марта.

В основе дня – сочетание разума и внутреннего голоса. В главных плюсах дня – концентрация внимания, сила духа и решимость. При этом минусы дня несут чрезмерную требовательность и ненужный перфекционизм.

Касательно бизнеса и инвестиции используйте возможности новых встреч и знакомств.

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Красота и здоровье: полезны дыхательные упражнения, но избегайте переохлаждения и сырости.

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Источник: Сегодня

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