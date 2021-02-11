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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 февраля

11 февраля, 07:09

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 11 февраля.

В основе дня приветствуется спокойствие и выдержка. Среди главных плюсов дня – логика, анализ деталей. При этом минусы дня несут апатию и тоску.

День также подходит для умственной работы и самообразования.

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Красота и здоровье: полезны прогулки на свежем воздухе, йога и медитации. Но будут также уязвимы почки и печень.

А еще самое время задуматься о сюрпризе ко Дню влюбленных. Специально к празднику 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День святого Валентина необычно и интересно.

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Источник: Сегодня

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