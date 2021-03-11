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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 марта

11 марта, 07:07

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 11 марта.

В основе дня – внимание к приоритетным задачам. В главных плюсах дня – целеустремленность, амбиции и упорство. При этом минусы дня несут фальшь и неискренность. Участие в социальных акциях будет успешным.

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Красота и здоровье: уделите время медитациям и уединению. Следите за здоровьем почек и печени. Полезно устроить разгрузочный день.

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Источник: Сегодня

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