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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 января

11 января, 07:54

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 11 января.

Сегодня будет хороший день для рутинных дел в спокойном ритме. В основных плюсах дня сила мысли и созидательная энергия. При этом минусы дня несут хандру и апатию. Делайте сейчас покупки лишь по мере необходимости и лучше для дома.

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Красота и здоровье: приветствуется уход за руками. Также полезны СПА процедуры, обертывания и массаж. Но будут уязвимы желудок, кишечник и мочеполовая система.

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Источник: Сегодня

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