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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 февраля

12 февраля, 07:14

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 февраля.

Сегодня нужно подвести итоги, а также удачным будет избавление от всего ненужного. Среди главных плюсов дня – амбиции и самосовершенствование. При этом минусы дня несут гордыню, скупость.

Импульсивные траты сегодня лучше отложить.

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Красота и здоровье: полезно пересмотреть рацион питания и провести лечебное голодание. Полезен также уход за руками и ногтями.

А еще самое время задуматься о сюрпризе ко Дню влюбленных. Специально к празднику 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День святого Валентина необычно и интересно.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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