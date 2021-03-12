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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 марта

12 марта, 07:39

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 марта.

В основе дня отслеживайте все сказанные вслух слова и ограничьте общение. Среди главных плюсов дня – энергия и сила. При этом минусы дня несут разрушение, диктат и алчность.

Все серьезные вопросы и покупки лучше перенести на другой день.

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Красота и здоровье: благоприятно будет очищение на внешнем и внутреннем уровне. Также полезна будет чистка организма от шлаков.

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Источник: Сегодня

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