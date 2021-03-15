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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 марта

15 марта, 07:50

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 марта.

В основе дня созидание и закладка фундамента. В главных плюсах дня мудрость, чуткость и самоконтроль. При этом минусы дня несут мелочность и подозрительность.

Успешным будет прописывание планов на ближайший месяц.

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Красота и здоровье: приветствуется физическая активность и движение. Детей хорошо отдавать на восточные единоборства. Уязвимы глаза и мочеполовая система.

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Источник: Сегодня

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