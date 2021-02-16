Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 февраля

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 февраля.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой

– голубой Число удачи – 5

Сегодня лучше избегать в общении отрицательных фраз и деструктивных действий. Среди главных плюсов дня – мудрость и интуиция. При этом минусы дня несут обман и саморазрушение.

Это также хороший день для активных действий и работы.

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Красота и здоровье: полезны обертывания, которые легко можно сделать в домашних условиях. Используйте то, что есть под рукой: сгодится и мед, и соль, и кофе. Берегите зубы и голову.

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