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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 февраля

16 февраля, 07:32

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 февраля.

Сегодня лучше избегать в общении отрицательных фраз и деструктивных действий. Среди главных плюсов дня – мудрость и интуиция. При этом минусы дня несут обман и саморазрушение.

Это также хороший день для активных действий и работы.

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Красота и здоровье: полезны обертывания, которые легко можно сделать в домашних условиях. Используйте то, что есть под рукой: сгодится и мед, и соль, и кофе. Берегите зубы и голову.

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Источник: Сегодня

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