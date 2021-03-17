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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 марта

17 марта, 07:04

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 17 марта.

В основе дня – верность принципам и обещаниям. В главных плюсах дня – сплоченность. При этом минусы дня несут искушения и беспечные действия.

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Красота и здоровье: приветствуется творчество и внимание к приготовлению пищи. Также хороши стрижки волос. Уязвимы голова и горло.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

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Источник: Сегодня

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