Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 марта

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 марта.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – зеленый, изумрудный и малахитовый
- Число удачи – 8
В основе дня – закладка основ на будущее и общение с мудрыми людьми. В главных плюсах дня – сила воли, удача и спокойствие. При этом минусы дня несут провокации и алчность.
Красота и здоровье: полезен массаж и ароматерапия. Также как и уход за руками и ногтями. Уязвима печень и поджелудочная.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для приобретений.
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