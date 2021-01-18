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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 января

18 января, 07:45

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 января.

Сегодня важно отслеживать свои слова и мысли. Среди основных плюсов дня созидание, милосердие и трудолюбие. При этом минусы дня несут клевету и хитрость.

В этот день приветствуется работа в уединении и выверенные действия.

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Красота и здоровье: хорошо состричь кончики волос – это избавит от негатива и хандры. А также принять вечером перед сном ванну с солью. Но будут уязвимы сердце, сосуды.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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