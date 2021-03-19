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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 марта

19 марта, 07:56

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 19 марта.

В основе дня – внимание ко всему сказанному вслух. Главные плюсы дня – логика, точность. Минусы дня – клевета и категоричные суждения.

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Красота и здоровье: полезны процедуры по уходу за телом и ногтями. В отношении здоровья уязвимы почки, уши и глаза.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отметим: используйте максимум рационализма в решениях.

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Источник: Сегодня

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