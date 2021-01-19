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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 января

19 января, 07:52

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 19 января.

В основе дня переход на новый уровень и открытость миру. Среди основных плюсов дня знаки судьбы, информативные сны. При этом минусы дня несут беспечность и перепады настроения.

Сегодня также хороший день для коллективной работы и поиска идей, при этом принятие судьбоносных решений лучше отложить.

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Красота и здоровье: полезны водные процедуры, а также стрижка или окрашивание. В отношении здоровья избегайте ушибов и растяжений.

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Источник: Сегодня

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