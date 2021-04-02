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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 апреля

2 апреля, 07:10

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 2 апреля.

В основе дня освобождение от вредных и давних привычек. В главных плюсах дня энергичность, сила духа. При этом минусы дня несут саморазрушение и категоричные выводы.

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Красота и здоровье: посвятите время себе, уходу за телом, также можно сделать депиляцию. Уязвима будет мочеполовая система и ЖКТ.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отметим, что работа в уединении будет более эффективной.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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