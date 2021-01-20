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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 января

20 января, 07:09

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 января.

В основе дня – неслучайные события и знаки. Среди основных плюсов дня – мечты, энергия и сила мысли. При этом минусы дня несут гордыню, обман и жадность. Избегайте сегодня легких денег и сомнительных авантюр.

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Красота и здоровье: будут очень полезными уход за кожей рук, а также процедуры по очищению организма. В отношении здоровья уязвим ЖКТ и бронхи.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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