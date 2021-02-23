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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 февраля

23 февраля, 07:56

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 февраля.

В основе дня – сострадание и милосердие. Среди главных плюсов дня – интуиция, чуткость. При этом минусы дня несут агрессию и конфликты.

Сегодня лучше ссуды, кредиты и займы отложить.

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Красота и здоровье: приветствуется активность в спортзале. В отношении здоровья берегите голову и мышцы, день травмоопасный.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня

Источник: Сегодня

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