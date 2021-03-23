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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 марта

23 марта, 07:18

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 марта.

В основе дня – смелость и находчивость. В главных плюсах дня – гибкость, дипломатия и терпение. При этом минусы дня несут обман, разрушительные действия.

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Красота и здоровье: уделите время спорту и физической активности. Берегите мышцы и суставы от растяжений.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, вопросы кредитований и займов лучше отложить на другой день.

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Источник: Сегодня

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