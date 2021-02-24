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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 февраля

24 февраля, 07:41

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 февраля.

В основе дня развитие умственных способностей, чтение и изучение нового. Среди главных плюсов дня знаки судьбы, и устойчивость. При этом минусы дня несут мошенничество и авантюры.

Касательно темы бизнеса и инвестиции, хорошо провести переговоры и встречи до 16:00.

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Красота и здоровье: полезны будут медитации и дыхательная гимнастика. Будьте аккуратнее с бронхами и горлом.

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