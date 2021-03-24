Версія українською
$ 27,73
32,93

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 марта

24 марта, 07:22

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 марта.

В основе дня – творческая энергия и креатив. В главных плюсах дня – мудрость и милосердие. При этом минусы дня несут пустые иллюзии, клевету и фальшь.

Реклама

Красота и здоровье: полезными будут пешие прогулки и йога. Приветствуются стрижки и окрашивание. Но уязвимы бронхи и сердце.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, встречи и общение особо успешны будут в первой половине дня.

Читайте также:

Март богат праздниками – нужно ломать голову, что подарить. Чтобы вам не переживать по этому поводу, рекомендуем посмотреть наш весенний календарь подарков, где вы легко выберете что-то полезное, интересное и нужное.

Новости на эту же тему:

Общий гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака
нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Должен был улететь на лечение: скончался известный бизнесмен
"Бигудей не хватает": депутат пришла в Раду в халате
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом