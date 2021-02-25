Версія українською
$ 27,95
33,93

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 февраля

25 февраля, 07:43

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 февраля.

В основе дня – изучение иностранных языков и общение с учителями и наставниками. Среди главных плюсов дня – мудрость, терпение. При этом минусы дня несут упрямство и скрытность.

В вопросах бизнеса и инвестиции это хороший день для смелых начинаний.

Реклама

Красота и здоровье: поберегите печень и зрение. Будет полезен уход за волосами, а также стрижки и окрашивание, как минимум сделайте укрепляющую маску для волос.

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга? Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам
нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Топ-5 автомобилей, которые владельцы не продают даже после 15 лет