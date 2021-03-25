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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 марта

25 марта, 07:59

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 марта.

В основе дня – решение разного рода вопросов пройдет легко. В главных плюсах дня – трудолюбие, упорство. При этом минусы дня несут азарт, риски и фанатизм.

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Красота и здоровье: полезны физические нагрузки. В отношении здоровья уязвима печень.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, уделите время благотворительности.

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Источник: Сегодня

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