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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 февраля

26 февраля, 07:46

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 февраля.

В основе дня занятия творчеством. Среди главных плюсов дня – красота и упорство. При этом минусы дня несут пустые обиды и слезы.

В бизнесе все идеи и решения принимайте через креатив. А на выходные запланируйте культурную программу – поход в театр, кино или на выставку.

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Красота и здоровье: уход за телом, массаж и ароматерапия будут очень уместны. Берегите сердце и следите за работой щитовидной железы.

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Источник: Сегодня

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