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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 марта

26 марта, 07:19

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 марта.

В основе дня – укрепление отношений. В главных плюсах дня – искренность, верность принципам. При этом минусы дня несут беспечные действия и авантюры.

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Красота и здоровье: приветствуются танцы и музыка. Также хорошо уделить внимание волосам. Уязвимы органы зрения, дайте глазам отдых от гаджетов.

Завершая прогноз темой бизнеса, полезно самосовершенствование и инвестиции в образование.

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Источник: Сегодня

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