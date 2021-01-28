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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 января

28 января, 07:32

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 января.

В основе дня лежит радость к жизни и внутреннее спокойствие. Среди основных плюсов дня сплоченность и укрепление родовых связей. При этом минусы дня несут полигамность и беспечные действия.

Будет удачной коллективная работа, презентации и рассмотрение проектов.

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Красота и здоровье: полезны будут занятия танцами и творчеством. Обратите также внимание на голову и ЖКТ.

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Источник: Сегодня

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