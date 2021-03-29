Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 марта

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 марта.
- Цифра дня – 19.
- Цвет дня – алый, малиновый и красный.
- Число удачи – 1.
В основе дня – уравновешенность и спокойствие. В главных плюсах дня – целеустремленность и внимание к деталям. Минусы дня несут категоричные решения и упрямство.
Красота и здоровье: хороши бани, спа-процедуры и ванны. Уязвимы почки и щитовидная железа.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отметим: удачными будут небольшие покупки для дома.
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