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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 марта

29 марта, 07:27

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 марта.

В основе дня – уравновешенность и спокойствие. В главных плюсах дня – целеустремленность и внимание к деталям. Минусы дня несут категоричные решения и упрямство.

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Красота и здоровье: хороши бани, спа-процедуры и ванны. Уязвимы почки и щитовидная железа.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отметим: удачными будут небольшие покупки для дома.

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Источник: Сегодня

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