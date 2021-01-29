Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 января

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 января.

Цифра дня – 17.

– 17. Цвет дня – зеленый и малахитовый.

– зеленый и малахитовый. Число удачи – 8.

В основе дня лежат ответы на многие вопросы через знаки судьбы. Среди основных плюсов дня сны, мечты и интуиция. При этом минусы дня несут жадность и апатию.

В бизнесе и инвестициях старайтесь подходить ко всему внимательно. Крупные траты лучше отложить.

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Красота и здоровье: полезна будет ароматерапия, массаж и уход за кожей. А также очищение лимфы и кишечника. Уменьшите потребление тяжелой еды.

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