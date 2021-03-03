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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 марта

3 марта, 07:05

Элина Пелешенко

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня на 3 марта.

В главных плюсах дня – самокритичность и сила воли. При этом минусы дня несут авантюры, искажение информации.

В основе дня важно возлагать на себя те обязательства, которые будете в состоянии осилить.

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Здоровье и красота: полезно уединение, медитации и йога. Берегите лёгкие, бронхи и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, благоприятно пройдут заключение контрактов, союзов, проведение встреч и общение с друзьями.

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нумеролог Айсулу Ахимова цифра дня

Источник: Сегодня

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