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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 марта

30 марта, 07:18

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 марта.

В основе дня – самокритичность и устойчивость. В главных плюсах дня – энергия, активность. При этом минусы дня несут ложь и диктат.

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Красота и здоровье: полезны медитативные практики. В отношении здоровья день травмоопасный, берегите суставы.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не торопите события и не принимайте импульсивные решения.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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