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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 31 марта

31 марта, 07:40

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 31 марта.

В основе дня – умение видеть и слышать информацию. В главных плюсах дня – интуиция, сны и знаки судьбы. При этом минусы дня несут сомнения и страхи.

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Красота и здоровье: полезными будут дыхательные практики и пешие прогулки. Берегите нервную систему и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, проявите благоразумие и сдержанность в принятии важных решений.

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нумеролог Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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