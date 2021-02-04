Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 февраля

Предлагаем узнать счастливое число дня 4 февраля.

Цифра дня – 11

– 11 Цвет дня – оранжевый

– оранжевый Число удачи – 2

В основе дня важно избегать суеты и не тратить энергию впустую. Среди главных плюсов дня – обаяние, энергия и упорство. При этом минусы дня несут провокации, мошенничество и злобу.

Все встречи и переговоры по работе проведите в первой половине дня.

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Красота и здоровье: можно состричь кончики волос тем, кто чувствует тревогу и печаль. Будет уязвима печень. Сократите потребление соли, жареного и мучного.

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