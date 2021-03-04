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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 марта

4 марта, 07:05

Элина Пелешенко

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня на 4 марта.

В главных плюсах дня – активность, осмысление и вдохновение. При этом минусы дня несут суету и пустые страхи.

В основе дня самосовершенствование и созидание.

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Здоровье и красота: полезны прогулки пешком и бег. Добавьте в пищу морковь, свеклу, гранаты.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, приветствуется коллективная работа и совместное обсуждение идей

В канун праздника не избежать обсуждений, что подарить на 8 Марта. Рекомендуем посмотреть наш весенний календарь подарков, там есть очень много идей, которые близкие точно оценят.

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