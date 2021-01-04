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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 января

4 января, 08:09

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 4 января.

Сегодня хорошо будет пересмотреть свой образ жизни. В основных плюсах дня характер, целеустремленность. При этом минусы дня несут тоску и апатию.

Касательно бизнеса и инвестиции, то тут приветствуются небольшие покупки для дома и семьи.

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Красота и здоровье: обратите внимание на рацион питания, и начните этот год с полезных привычек и продуктов. Пейте травяные чаи. Уязвима поджелудочная, мочеполовая система. Также следите за водным балансом, избегая отеков.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

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