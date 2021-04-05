Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 апреля.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой, васильковый и лазурный.

– голубой, васильковый и лазурный. Число удачи – 5

В основе дня мудрое отношение к происходящему и милосердие. В главных плюсах дня мягкость и терпение. При этом минусы дня несут зависть и ревность.

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Красота и здоровье: полезно очищение и увлажнение, бани. В отношении здоровья уязвим желудок, лимфатическая система и глаза.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, совершать покупки нужно по мере необходимости, крупные траты отложить.

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