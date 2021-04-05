Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 апреля.
- Цифра дня – 14
- Цвет дня – голубой, васильковый и лазурный.
- Число удачи – 5
В основе дня мудрое отношение к происходящему и милосердие. В главных плюсах дня мягкость и терпение. При этом минусы дня несут зависть и ревность.
Красота и здоровье: полезно очищение и увлажнение, бани. В отношении здоровья уязвим желудок, лимфатическая система и глаза.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, совершать покупки нужно по мере необходимости, крупные траты отложить.
Читайте также:
- Мужчины каких знаков зодиака самые верные: их всего три
- Какой знак зодиака самый непредсказуемый
- Кофе по гороскопу: 12 вариантов для каждого знака зодиака
В апреле не только 1 число веселое – есть много других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент с нашего календаря подарков на апрель и ловите в свой адрес благодарность, поцелуи и объятия.