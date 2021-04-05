Версія українською
$ 27,96
32,84

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 апреля

5 апреля, 07:47

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 апреля.

В основе дня мудрое отношение к происходящему и милосердие. В главных плюсах дня мягкость и терпение. При этом минусы дня несут зависть и ревность.

Реклама

Красота и здоровье: полезно очищение и увлажнение, бани. В отношении здоровья уязвим желудок, лимфатическая система и глаза.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, совершать покупки нужно по мере необходимости, крупные траты отложить.

Читайте также:

В апреле не только 1 число веселое – есть много других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент с нашего календаря подарков на апрель и ловите в свой адрес благодарность, поцелуи и объятия.

Новости на эту же тему:

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз! Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака
нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

Реклама