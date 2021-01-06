Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 января

Предлагаем узнать счастливое число дня 6 января.

Цифра дня – 12

– 12 Цвет дня – желтый, лимонный.

– желтый, лимонный. Число удачи – 3

В основе дня общение с друзьями, походы в гости. Среди основных плюсов дня интуиция и внимание. При этом минусы дня несут нервозность, авантюры и клевету.

Касательно темы бизнеса и инвестиции, то встречи и укрепление партнерских взаимоотношений запланируйте на первую половину дня.

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Красота и здоровье : можно подстричь кончики волос или сделать окрашивание. Волос при этом хоть и будет расти медленнее, но сама процедура снимет страхи и неудовлетворенность. В отношении здоровья берегите дыхательные пути и бронхи.

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