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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 апреля

7 апреля, 07:12

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 7 апреля.

В основе дня – сосредоточенность и гибкость мышления. В главных плюсах дня – утонченность, вдохновение и любовь. Минусы дня связаны с апатией и беспечностью.

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Красота и здоровье: хорошо пройдут удаление пигментных пятен, эпиляция и чистка лица. Уязвимы легкие и ЖКТ.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, отметим: хорошо пройдут торговые операции.

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Источник: Сегодня

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