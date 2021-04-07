Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 7 апреля.

Цифра дня – 16.

– 16. Цвет дня – фиолетовый, сиреневый и лиловый.

– фиолетовый, сиреневый и лиловый. Число удачи – 7.

В основе дня – сосредоточенность и гибкость мышления. В главных плюсах дня – утонченность, вдохновение и любовь. Минусы дня связаны с апатией и беспечностью.

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Красота и здоровье : хорошо пройдут удаление пигментных пятен, эпиляция и чистка лица. Уязвимы легкие и ЖКТ.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, отметим: хорошо пройдут торговые операции.

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