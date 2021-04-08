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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 апреля

8 апреля, 07:27

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 8 апреля.

В основе дня рациональные решения. В главных плюсах дня внимание и сила мысли. При этом минусы дня несут искушения, ложные надежды.

Красота и здоровье: устройте разгрузочный день или правильное питание. Также приветствуется массаж. Уязвимы кишечник, печень и глаза.

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Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, выполните все обещания, данные в этот день.

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Источник: Сегодня

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