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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 февраля

8 февраля, 07:27

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 8 февраля.

В основе дня организованность и структурный подход ко всему. Среди главных плюсов дня трудолюбие и сила воли. При этом минусы дня несут поражения и упущенные возможности.

Решая рабочие вопросы, хорошо будет взглянуть на вещи под разным углом.

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Красота и здоровье: эффективными будут процедуры по снижению лишнего веса и очищению организма от шлаков. Уязвимы сосуды – следите за давлением.

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Источник: Сегодня

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