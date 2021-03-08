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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 марта

8 марта, 07:27

Элина Пелешенко

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня на 8 марта.

В главных плюсах дня – утонченность, великодушие. Минусы дня несут апатию и сомнения.

В основе дня – взвешенность и основательность.

Здоровье и красота: полезен уход за собой, водные процедуры. Уязвимы голова и сердце.

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8 Марта – это не единственный праздник в этом месяце. Рекомендуем посмотреть наш весенний календарь подарков, чтобы узнать, какие еще праздники скоро будут.

К слову, видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

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